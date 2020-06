ManUtd bleibt bei Paul Pogba gelassen

Manchester United bleibt in der Personalie Paul Pogba gelassen und geht fest von einem Verbleib des Franzosen aus.

Der 27-Jährige wird immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Laut “Times” ist Berater Mino Raiola aber der einzige, der einen Transfer des Spielmachers forcieren will. Nicht einmal Paul Pogba strebt demnach zum jetzigen Zeitpunkt einen Wechsel an.

Noch ist der französische Nationalspieler bis Juni 2021 an ManUtd gebunden. Im Lager des englischen Rekordmeisters ist man überzeugt, dass dieser Vertrag, der mittels Klausel sogar noch um ein Jahr verlängert werden kann, erfüllt wird.

psc 1 Juni, 2020 14:32