Langfristiger Kontrakt

ManUtd plant die Vertragsverlängerung mit Kobbie Mainoo

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 11:39
Manchester United gleist eine Vertragsverlängerung mit Mittelfeldprofi Kobbie Mainoo auf.

Dessen Situation bei den Red Devils hat sich nach dem Rauswurf von Ruben Amorim komplett geändert: Während der Portugiese nicht wirklich auf ihn setze, ist er unter Interimscoach Michael Carrick nun im Zentrum wieder gesetzt. ManUtd möchte das Eigengewächs langfristig binden. Das aktuelle Arbeitspapier läuft bis 2027. Laut «Manchester Evening News» ist das Ziel des Klubs eine Verlängerung des Kontrakts bis zum Saisonende. Erste Gespräche sollen bereits in Kürze beginnen.

Mainoo könnte auch eine Chance auf den englischen WM-Kader haben, sofern seine Form bis Saisonende stimmt. An der EM vor zwei Jahren war er dabei und spielte auch.

