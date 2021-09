ManUtd hat den möglichen Pogba-Nachfolger gefunden

Manchester United muss im Hinblick auf die kommende Saison möglicherweise Paul Pogba ersetzen. Der Vertrag des Franzosen läuft aus. Ob er verlängert wird, ist fraglich. Immerhin hätten die Red Devils bereits einen Ersatz im Visier.

Laut “Manchester Evening News” steht der englische Nationalspieler Declan Rice von Ligakonkurrent West Ham in der Gunst der ManUtd-Bosse ganz oben. Dem 22-Jährigen wird zugetraut im zentralen Mittelfeld künftig eine wichtige Rolle einzunehmen. Zwar ist er von seiner spielerischen Veranlagung her kein 1:1-Ersatz für Pogba, aber ablösen könnte er den Weltmeister im kommenden Sommer durchaus. Angeblich fordert Trainer Ole Gunnar Solskjaer schon länger Verstärkung für die Spielzentrale. Rice könnte schon bald für die defensive Absicherung der zahlreichen Top-Offensivkräfte sorgen. Sein Vertrag bei den Hammers läuft noch bis 2024. Ausgebildet wurde er einst auch in der Chelsea-Jugend.

psc 9 September, 2021 13:42