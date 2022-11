Die ManUtd-Profis haben Ronaldo abgeschrieben

Manchester Uniteds Spieler sind über die Ansagen von Cristiano Ronaldo in dessen Interview mit Piers Morgan ebenso überrascht und mitunter schockiert wie die Klubleitung. Sie rechnen nicht damit, noch einmal an der Seite des Portugiesen aufzulaufen.

Wie «ESPN» berichtet, gehen nahezu alle ManUtd-Profis davon aus, dass Ronaldo nie mehr für die Red Devils auflaufen wird, nachdem er den Klub, die Verantwortlichen und insbesondere auch Trainer Erik ten Hag, vor dem er «keinen Respekt» hat, heftig kritisiert hat.

Weiteren Medienberichten zufolge arbeitet die Klubleitung bereits an einer Auflösung des noch bis Saisonende laufenden Kontrakts mit Ronaldo. Auch dieser selbst will den Verein nach der WM so rasch wie möglich verlassen.

psc 16 November, 2022 17:40