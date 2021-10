ManUtd-Profis mögen Solskjaer persönlich, aber haben Zweifel

Wie “Times”-Reporter Paul Hirst berichtet, gibt es mehrere Profis im Kader der Red Devils, die den norwegischen Trainer persönlich sehr gut mögen. Allerdings sind sie sich allmählich nicht mehr sicher, ob der Ex-Profi und sein Trainerteam die taktischen Finessen besitzen, um die Mannschaft aus der schwierigen Situation zu manövrieren, in der sie sich mittlerweile befindet. Bei der Pleite gegen Liverpool wurden gerade in taktischer Hinsicht eklatante Schwächen offensichtlich.

Zudem sollen die Methoden von Assistenztrainer Kieran McKenna intern hinterfragt werden.

Ob und wie es mit Solskjaer weitergeht, ist offen. Als möglicher Nachfolger wird Antonio Conte ins Spiel gebracht. Am Montag diskutiert Manager Richard Arnold die Zukunft des amtierenden Chefcoaches mit der Glazer-Besitzerfamilie.

Some Man Utd players starting to lose faith in Ole Gunnar Solskjaer and his staff. https://t.co/kXUVi7cbIP

— Paul Hirst (@hirstclass) October 25, 2021