ManUtd schielt auf den kroatischen Keeper Dominik Livakovic

Manchester United möchte den Vertrag mit seinem Stammkeeper David de Gea grundsätzlich verlängern. Allerdings nicht um jeden Preis. Als Alternative steht Dominik Livakovic im Fokus.

Der 28-Jährige sorgte an der WM in Katar für Furore, wo er mit Kroatien starke Leistungen zeigte. Derzeit steht er in seiner Heimat bei Dinamo Zagreb unter Vertrag. Er verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Mio. Euro. Laut «Sportske Novosti» könnte ManUtd diese Klausel aktivieren, falls es mit de Gea doch nicht zu einer Einigung kommt.

Der Spanier läuft bereits seit zwölf Jahren für die Red Devils auf und hat auch schon durchblicken lassen, dass er gerne bleiben würde. Zuletzt zeigte er allerdings einige Patzer. Jüngst etwa beim Ausscheiden aus der Europa League gegen Sevilla.

