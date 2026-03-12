SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Hat nicht überzeugt

ManUtd setzt Joshua Zirkzee auf den Transfermarkt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 13:25
Manchester United scheint in Zukunft endgültig ohne den niederländischen Stürmer Joshua Zirkzee zu planen.

Der 24-Jährige stiess im Sommer 2024 für mehr als 40 Mio. Euro von Bologna zu den Red Devils. Der Angreifer konnte sich allerdings nie als Stammspieler durchsetzen. Auch unter Michael Carrick kommt er zurzeit fast nur zu Jokereinsätzen. Die Klubführung zieht Konsequenzen und setzt Zirkzee laut der «Sun» nun auf den Transfermarkt. Heisst: Im Sommer wird ein Abnehmer für den Stürmer gesucht.

In der vergangenen Transferperiode vom Winter war zwischenzeitlich über eine Rückkehr des Stürmers in die Serie A oder einen Wechsel in die Türkei spekuliert worden. Dazu kam es jedoch nicht. Zirkzee steht in Manchester noch bis 2029 unter Vertrag. Dass er diesen auch erfüllen wird, erscheint zurzeit unwahrscheinlich.

