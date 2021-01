ManUtd-Stürmer Jesse Lingard vor Ausleihe

Jesse Lingard ist bei Manchester United weiterhin aussen vor. Nun könnte der 28-Jährige ausgeliehen werden.

Der Angreifer bestritt in dieser Saison unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer noch kein einziges Spiel in der Premier League und Champions League. Laut “ESPN” zeichnet sich nun ein Leihgeschäft ab. Lingard ist noch bis 2022 an die Red Devils gebunden, könnte für die Rückrunde nun aber bei einem anderen Verein bestreiten. Solskjaer bestätigte diese Möglichkeit sogar schon öffentlich.

Als Abnehmer kommen Sheffield United und West Ham United infrage.

psc 25 Januar, 2021 17:01