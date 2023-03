ManUtd-Verkauf geht in heisse Phase: 10 Tage Zeit

Der Prozess rund um den Verkauf von Manchester United geht in die finale Phase. Es kommt innerhalb der nächsten zehn Tagen zum Showdown zwischen den katarischen Interessenten und Sir Jim Ratcliffe.

Diese beiden Parteien wollen die Red Devils kaufen und sind bereit Milliardenbeträge zu zahlen. Laut «Daily Mail» reisen sowohl die Kataris wie auch die Gruppe um Ratcliffe in dieser Woche nach Manchester und sehen sich vor Ort um. Demnach stehen Meetings mit verschiedenen Abteilungen des Klubs sowie Besuche des Hauptquartiers und auch der Trainingsplätze an. Am Donnerstag sind die Kataris zugegen, am Freitag dann Ratcliffe und Co.

Im Anschluss daran haben beide Parteien zehn Tage Zeit, ein neuerliches und konkretes Kaufangebot vorzulegen. Der Scheich aus Katar plant die volle Übernahme von ManUtd, Ratcliffe will lediglich die 69-Prozent-Mehrheitsanteile der Glazer-Familie erwerben.

