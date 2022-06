Der Premier Ligist bemühte sich bis zuletzt um eine Vertragsverlängerung mit dem 29-jährigen Mittelfeldprofi. Dieser hat sich nun aber für einen ablösefreien Wechsel entschieden. Französischen und italienischen Medienberichten zufolge steht Pogba kurz vor einer Rückkehr zu Juventus. Dafür ist er sogar bereit eine beträchtliche Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen. Künftig soll er ein Jahressalär von immer noch satten 7,5 Mio. Euro beziehen.

