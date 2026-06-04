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ManUtd verlängert den Vertrag mit einem 40-jährigen Profi

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 15:01
ManUtd verlängert den Vertrag mit einem 40-jährigen Profi

Manchester United bestätigt die Vertragsverlängerung mit dem 40-jährigen Torhüter Tom Heaton.

Der Routinier kommt ausschliesslich im Training zum Einsatz. Für Pflichtspiele ist er seit geraumer Zeit nicht mehr vorgesehen. Für den Trainingsbetrieb scheint er allerdings weiterhin ein sehr wichtiger Bestandteil zu sein. Heaton hat seinen Kontrakt um eine weitere Spielzeit bis 2027 verlängert.

Er wurde einst bereits bei den Red Devils ausgebildet und kehrte 2021 zurück. Die Nummern 1 und 2 bei ManUtd sind nach wie vor Senne Lammens (23) und Altay Bayindir (28). Rund um den türkischen Keeper gab es allerdings auch schon Wechselgerüchte, da er mit seiner Situation als Stellvertreter unzufrieden ist.

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