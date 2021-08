ManUtd verleiht einen Verteidiger an die Ligakonkurrenz

Das 20-jährige Eigengewächs der Red Devils schliesst sich auf Leihbasis dem Aufsteiger an. Williams kam für ManUtd bisher insgesamt zu 21 Premier League-Einsätzen. Bei den Canaries soll er nun mehr Spielpraxis erhalten.

📝 Norwich City are delighted to confirm the season-long loan signing of Manchester United full-back, Brandon Williams!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WelcomeWilliams 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 23, 2021