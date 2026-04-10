ManUtd-Verteidiger Harry Maguire: «Bin immer noch einer der Besten»

Der englische Abwehrspieler Harry Maguire bewertet in einem Interview sein eigenes Spiel und sein Können – und hat eine sehr hohe Meinung von sich.

Zumindest in einem Bereich des Spiels, das insbesondere für Innenverteidiger sehr wichtig ist, hält sich der 33-Jährige nach wie vor für einen der Besten, wie er der «BBC» erzählt. «Ich glaube, dass ich auch in meinem Alter in beiden Strafräumen weiterhin einer der besten Verteidiger der Welt bin», sagt Maguire. Er streicht damit explizit seine Kopfballstärke und seine Physis heraus.

Diese zwei Stärken haben auch dazu geführt, dass er zuletzt seinen Vertrag in Manchester noch einmal verlängern konnte und auch vom englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel wieder berücksichtigt wurde. Maguire kann sich nach einer schwierigen letzten Saison inzwischen wieder Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen. Ein Thema, das er zuvor eigentlich abgeschrieben hatte, wie er während eines anderen Interviews während der Länderspielpause erzählt hatte.

Maguire ist im Abwehrzentrum von ManUtd spätestens seit der Amtsübernahme von Trainer Michael Carrick gesetzt und unangefochten. Als Leader und Lautsprecher ist er für den gesamten Abwehrverbund enorm wichtig.