Matić vor Unterschrift bei der AS Rom

Nemanja Matić steht nach seinem Abgang von Manchester United vor einem Wechsel zur AS Rom. Bei den Italienern soll der Mittelfeldspieler in Kürze unterschreiben.

Laut Angaben des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano steht die AS Rom kurz davor, Nemanja Matić zu verpflichten. Demnach wird der Serbe am Montag in Italien den obligatorischen Medizincheck absolvieren, ehe er seinen Ein-Jahres-Kontrakt unterschreibt.

Bei der Roma wird Matić wieder mit José Mourinho arbeiten. Der ‘Special One’ betreute den Mittelfeldmann bereits bei Manchester United.

adk 12 Juni, 2022 12:45