Mauricio Pochettino äussert sich zu den ManUtd-Gerüchten

Obwohl er bei Paris St. Germain noch bis 2023 unter Vertrag steht, gilt Mauricio Pochettino zumindest medial als Kronfavorit für den Trainerposten bei Manchester United. Nun muss der Argentinier Stellung beziehen.

Natürlich wird der 49-Jährige auf der Pressekonferenz auf die entsprechenden Gerüchte angesprochen. Pochettino will sich nicht wirklich konkret äusseren, sagt dann aber doch einiges. “Darüber können wir nicht sprechen. Ich respektiere meinen Verein – PSG. Was andere Klubs machen, ist nicht mein Business. Und ich werde den Fehler nicht machen, zu sprechen. Dinge werden dann falsch interpretiert und aus dem Kontext gerissen. Ich liebe PSG und die Fans. Es ist eine fantastische Zeit, jetzt bei diesem Verein zu sein”, so der frühere Spurs-Coach.

Darüber hinaus betont er erneut, dass sein Vertrag bei PSG bis 2023 läuft: “Ich bin in Paris glücklich. Das ist ein Fakt.”

Noch hat es von Seiten von ManUtd offenbar keine Kontaktaufnahme mit Pochettino gegeben. Nach der am Wochenende erfolgten Trennung von Ole Gunnar Solskjaer ist vorerst Michael Carrick als Interimstrainer eingesprungen.

psc 23 November, 2021 19:02