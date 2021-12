Michael Carrick verlässt ManUtd direkt nach Sieg gegen Arsenal

Der 40-Jährige hat insgesamt zwölf Jahre als Spieler von ManUtd bestritten. Nach Beendigung seiner Karriere wechselte er im Sommer 2018 in den Trainerstaff und wurde Co-Trainer von José Mourinho und später Ole Gunnar Solskjaer. Nach der Entlassung des Norwegers übernahm er die Betreuung der Mannschaft und führte sie als Caretaker zu zwei Siegen (Villarreal & Arsenal) und einem Remis (Chelsea). “Meine Zeit bei diesem grossartigen Klub werden für immer die besten Jahre meiner Karriere sein. Ich habe entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Klub zu verlassen. Ich wünsche Ralf Rangnick, dem Staff, den Spielern und den Fans das beste für die Zukunft”, sagt Carrick zu seinem Abschied.

Der frühere Mittelfeldspieler wird wohl woanders eine Herausforderung als Trainer suchen. Sei erfolgreiches Kurzzeit-Engagement bei ManUtd als Interimscoach dürfte weitere Türen öffnen.

Ab Freitag übernimmt beim Premier League-Klub Ralf Rangnick das Coaching. Am Donnerstagabend weilte er für die Partie gegen die Gunners bereits im Stadion. Das Debüt gibt er am Sonntag beim Heimspiel gegen Crystal Palace.

