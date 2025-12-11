Milan nimmt Gespräche mit Joshua Zirkzee-Berater wieder auf

Der AC Mailand interessiert sich erneut für Manchester Uniteds Stürmer Joshua Zirkzee. Die Gespräche mit Berater Kia Joorabchian werden wieder aufgenommen.

Dies berichtet die "Gazzetta dello Sport". Milan möchte im Januar einen neuen Stürmer verpflichten. Zirkzee ist dabei ein konkretes Ziel - wie bereits vor zwei Jahren. Der 24-jährige Niederländer hat in Manchester weiterhin einen schweren Stand und ist nicht als Fixstarter gesetzt. Er kennt die Serie A dank seiner Engagements in Bologna und zuvor Parma bestens.

Milan erhält ligainterne Konkurrenz: Auch die AS Roma möchte die Offensive verstärken und hat Zirkzee als Ziel ausgemacht.

Manchester United könnte für den Angreifer einer Leihe mit anschliessender Kaufpflicht in Höhe von 35 Mio. Euro zustimmen. Die Rossoneri würden eher eine Leihe mit simpler Kaufoption bevorzugen. Bei Milan stehen mit Niclas Füllkrug von West Ham und Mauro Icardi von Galatasaray auch noch zwei andere Stürmer im Fokus.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 14:32