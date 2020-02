Der französische Mittelfeldspieler kämpft weiterhin mit grossen Verletzungsproblemen und kam für Manchester United in dieser Saison erst zu acht Einsätzen. Raiola sagt nun gegenüber “Sky Italia”, was der Wunsch von Pogba wäre: “Italien ist wie ein Zuhause für Paul. Er würde gerne zu Juventus, aber wir werden sehen, was nach der EM geschieht. Pogba will auf dem besten Niveau spielen, aber er kann ManUtd nicht verlassen, wenn der Klub in einer schwierigen Situation ist.”

Vertraglich ist der 26-Jährige bis 2021 an die Red Devils gebunden. Neben Juve soll sich auch Real Madrid mit dem Weltmeister befassen. Klar ist, dass der englische Rekordmeister Pogba trotz nur noch relativ kurzer Vertragsdauer nur gegen eine hohe Ablöse ziehen lässt. Der englische “Guardian” schreibt von 100 Mio. Euro.

