Nemanja Matic ist Milan zu teuer

Der serbische Mittelfeldspieler Nemanja Matic könnte Manchester United im Sommer ablösefrei verlassen. Zu Milan wird der 31-Jährgie wohl nicht wechseln.

Laut italienischen Medienberichten sind die Salärforderungen von Matic den Rossoneri zu hoch. Dennoch könnte der Defensivstratege in die Serie A wechseln. Milans Stadtrivale Inter und auch Juventus prüfen eine Verpflichtung des 48-fachen Nationalspielers, der in dieser Saison für die Red Devils bisher in 20 Pflichtspielen auflief. Seit Sommer 2017 läuft er für den englischen Rekordmeister auf.

psc 25 Februar, 2020 13:39