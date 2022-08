Neue Idee: ManUtd möchte Chelsea-Stürmer Christian Pulisic ausleihen

Manchester United sucht fieberhaft nach Verstärkungen für die Offensive. In den Fokus gerückt ist nun Chelsea-Stürmer Christian Pulisic.

Der 23-jährige Amerikaner kam in den ersten beiden Premier League-Spielen dieser Saison jeweils nur als Joker zum Einsatz. Gemäss “The Athletic” fragen die Red Devils nun für eine Leihe des Ex-Dortmunders an. Newcastle United, Juventus and Atlético haben sich in jüngerer Vergangenheit allesamt vergeblich um die Dienste von Pulisic bemüht. Nun versucht es auch ManUtd. Unter Thomas Tuchel hat der Captain der US-Nationalmannschaft bei den Blues zurzeit einen schweren Stand, weshalb er sich einen Wechsel zum Ligakonkurrenten durchaus vorstellen könnte.

psc 17 August, 2022 13:12