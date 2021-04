Neuer Pogba-Vertrag: United kontaktiert Raiola

Manchester United will weiterhin mit Paul Pogba zusammenarbeiten – und dafür eine langfristige Basis schaffen. Hierfür soll der Kontakt zu Berater Mino Raiola aufgenommen worden sein.

Seit jeher war die Intention von Manchester United klar: Paul Pogba soll seinen Vertrag verlängern und langfristig ein Bestandteil der Red Devils sein. Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, hat der englische Rekordmeister nach Monaten der Spekulationen den Kontakt zu Berater Mino Raiola gesucht, um die Absicht einer Vertragsverlängerung zu hinterlegen.

Die Berichterstattung in den letzten Wochen liess eher den Schluss zu, dass Pogba das Old Trafford in diesem Sommer verlassen wird und seinen 2022 auslaufenden Vertag nicht verlängern wird. Juventus Turin und Real Madrid sollen weiterhin daran interessiert sein, den Weltmeister an Bord zu holen.

aoe 10 April, 2021 16:39