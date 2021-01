Neville: Darum kann ManUtd mit Pogba auf Titel hoffen

Gegen Verfolger FC Liverpool reichte es für Manchester United nur zu einem 0:0. Die Red Devils haben dennoch Titel-Hoffnungen und nun liegt es an Paul Pogba, meint United-Legende Gary Neville.

Im Dezember teilte Mino Raiola, Starberater von Paul Pogba, öffentlich mit, dass es für seinen Klienten bei Manchester United vorbei sei. Doch diesen Aussagen zum Trotz, erweist sich der französische Mittelfeldspieler bei seinem Team wieder als Leistungsträger. Gary Neville glaubt daher, dass der Weltmeister mit seinem Leistungsaufschwung den Red Devils dazu verhelfen könnte, den Premier-League-Titel zu holen.

“Die geringe Chance, die Liga zu gewinnen, wird davon abhängen, dass Paul Pogba zwei oder drei Monate lang brilliert, wozu er fähig ist”, meinte der frühere United-Profi im Anschluss an das 0:0 beim FC Liverpool bei “Sky Sports”. Pogba, so Neville, “hat Selbstvertrauen, er hat Arroganz – gute Arroganz, in dem Sinne, dass er an sich selbst glaubt. Er denkt, dass er in den grössten Spielen der Welt spielen und Titel gewinnen sollte, und dass positive Gedanken und der Gedanke, dass man der Beste ist, eine grosse Sache sind, wenn man gewinnen will.”

Ob Pogba Manchester United tatsächlich am Ende den Titel bescheren kann? Unklar ist es derweil noch, wie es mit dem französischen Starspieler nach der Saison weitergeht. Sein Vertrag läuft indes noch bis Sommer 2022.

adk 18 Januar, 2021 09:36