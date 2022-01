Newcastle macht Jagd auf ManUtd-Stürmer Jesse Lingard

Newcastle Uniteds Transferoffensive kommt in diesem Monat noch nicht richtig in Schwung. Viele Spieler scheinen einen Wechsel nach Newcastle abzulehnen. Die Magpies hoffen jetzt auf einen Deal mit Jesse Lingard.

Der 29-jährige Angreifer befindet sich bei den Red Devils wie schon in der vergangenen Saison in einer sehr schwierigen Situation: Angesichts der geballten Konkurrenz kommt er nur selten zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit fand er einen Ausweg in Form einer sehr erfolgreichen Leihe zu West Ham. Nun möchte Newcastle Lingard ein ähnliches Szenario bieten. Laut “Telegraph” kämpft der Tabellenvorletzte der Premier League um eine Verpflichtung des 32-fachen Nationalspielers und bietet ebenfalls ein Leihgeschäft bis im Sommer an.

Lingards Kontrakt bei ManUtd läuft nur noch bis zum Ende dieser Saison. Eine Leihe soll vom Topklub abgelehnt werden. Es müsste wohl ein fixer Transer her.

psc 20 Januar, 2022 15:14