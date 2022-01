Newcastle & West Ham kämpfen um ManUtd-Stürmer Jesse Lingard

Jesse Lingard will Manchester United noch am Deadline Day verlassen. Dies hat er Trainer Ralf Rangnick in einem Gespräch sogar persönlich bestätigt. Zwei Premier League-Rivalen kämpfen um den Engländer.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano wollen sowohl Newcastle United wie auch West Ham den 29-jährigen Angreifer unter Vertrag nehmen. Wie schon in der letzten Saison spielt er bei den in der Offensive hochkarätig besetzten Red Devils derzeit nur eine untergeordnete Rolle. In der vergangenen Spielzeit war er für die zweite Hälfte an West Ham verliehen und blühte dort regelrecht auf. Vielleicht schnappen die Hammers nun erneut zu. Die Alternative heisst Newcastle. Die Magpies wollen am Deadline Day noch einmal massiv in den Kader investieren, um sich für den Abstiegskampf zu rüsten.

psc 31 Januar, 2022 15:35