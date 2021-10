Solskjaer nach Schmach gegen Liverpool: “Meine dunkelste Stunde”

Manchester United hat am Sonntagabend beim Derby gegen Liverpool eine 0:5-Schmach kassiert. Trainer Ole Gunnar Solskjaer stellt sich nach der Pleite und spricht von der “dunkelsten Stunde” als ManUtd-Coach.

Für den Norweger wird die Luft immer dünner. Der Start in die neue Saison verlief alles andere als wunschgemäss. Bislang sprechen ihm die Vereinsverantwortlichen das Vertrauen noch aus, doch Auftritte wie jener am Wochenende könnten die Amtszeit von Solskjaer bald beenden. Dem ist sich der 48-Jährige bewusst. Nach der heftigen Niederlage gegen die Reds findet er bei “Sky Sports” klare Worte. “Das ist die dunkelste Stunde, die ich hatte, seit ich diese Spieler führe”, teilt er mit. Und weiter: “Wir sind am Tiefpunkt angelangt! Es ist das Schlimmste, das ich je erlebt habe – aber ich übernehme die Verantwortung.”

Solskjaer ist bei den Red Devils seit Ende 2018 als Cheftrainer aktiv. Sein Vertrag läuft bis 2024. Ob er diesen tatsächlich erfüllen darf, muss sich weisen.

psc 25 Oktober, 2021 11:33