Der 24-Jährige erlitt im Training eine Verletzung und wird nicht mehr rechtzeitig für das in wenigen Tagen beginnende Turnier fit. Deshalb gibt er nun forfait, wie der niederländische Verband bekanntgibt. Van de Beek wird von Nationaltrainer Frank de Boer nicht ersetzt. Somit wird die Elftal die EM mit 25 Spielern bestreiten.

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏

— OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2021