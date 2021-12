Pogba-Entscheidung fällt in den nächsten 2 Monaten

Paul Pogba steht vor einer noch ungewissen Zukunft. Sein Vertrag bei Manchester United läuft zum Saisonende aus. Eine Entscheidung über die Zukunft wird aber bald fallen.

Nach Angaben seines Beraters Mino Raiola mangelt es dem französischen Weltmeister nicht an Offerten. “Wir haben viele Angebote für ihn, auch für eine Vertragsverlängerung. Wir schauen, was für ihn das Beste ist”, sagt der Agent gegenüber “Sport 1”. Auf einen möglichen Wechsel in die Bundesliga angesprochen, bestätigt Raiola, dass der FC Bayern bisher nicht zu den Vereinen zählt, die für den Weltmeister bieten. Eine Entscheidung wird wohl in den nächsten Wochen fallen: “Wir beschäftigen uns mit allem. Aber die Bayern sind die einzigen, die sich ihn leisten könnten. In zwei Monaten wissen wir, glaube ich, mehr.”

psc 10 Dezember, 2021 13:19