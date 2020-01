Paul Pogba muss erneut operiert werden

Manchester United muss erneut auf seinen Mittelfeldspieler Paul Pogba verzichten.

Wie Trainer Ole Gunnar Solskjaer mitteilt, muss der 26-Jährige erneut am Sprunggelenk operiert werden, das ihm schon seit Monaten Probleme bereitet. Paul Pogba wird in der Folge voraussichtlich rund einen Monat ausfallen. Wegen einer Blessur am Sprunggelenk fiel der Weltmeister zuletzt bereits drei Monate aus. Erst vor zehn Tagen gab er sein Comeback, das er nun aber abbrechen muss.

Ole's thoughts on #ARSMUN, our injury situation and the January transfer market 👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 1, 2020

