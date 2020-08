Paul Pogba positiv auf Corona getestet

Paul Pogba wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Dies bestätigt der französische Nationaltrainer Didier Deschamps am Donnerstag. Der ManUtd-Profi wird deshalb nicht in die französische Nationalmannschaft einrücken, die in der Nations League im September auf Schweden und Kroatien trifft. Neben Pogba hat es mit Tanguy Ndombélé einen weiteren französischen Nationalspieler erwischt. Auch der Spurs-Profi wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

psc 27 August, 2020 14:41