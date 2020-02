Paul Pogba steht endlich vor Comeback

Mittelfeldspieler Paul Pogba steht bei Manchester United endlich vor dem Comeback.

Der 26-jährige Weltmeister hat wegen Sprunggelenksproblemen in dieser Saison erst acht Spiele bestritten. Gemäss “L’Équipe” wird Pogba aber in der kommenden Woche wieder ins regulare Mannschaftstraining der Red Devils einsteigen. Es besteht eine Chance, dass er im Derby gegen ManCity am 8. März auf dem Platz steht. Wahrscheinlicher sei jedoch ein Comeback in der darauffolgenden Woche gegen Tottenham.

Letztmals auf dem Platz stand Pogba am zweiten Weihnachtsfeiertag. Seither pausiert er. Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps wird den Spielmacher für die Partien gegen Finnland und die Ukraine im März nur dann aufbieten, wenn er bereits gegen die Citizens spielen kann.

psc 28 Februar, 2020 14:18