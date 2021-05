Perfekt: Edinson Cavani verlängert bei ManUtd

Der Deal ist in trockenen Tüchern: Edinson Cavani verlängert seinen Vertrag bei Manchester United.

Der 34-jährige Uruguayer brillierte in den letzten Wochen als Torjäger und hat auch im fortgeschrittenen Alter nichts an seiner Qualität eingebüsst. Wied er italienische Transferexperte Fabrizio Romano twittert, hat Cavani eine Vertragsverlängerung unterzeichnet und wird auch in der kommenden Saison Bestandteil des ManUtd-Kaders sein. Er stiess im vergangenen Herbst aus Paris zum englischen Rekordmeister. Mittlerweile steht er bei 15 Toren in 35 Pflichtspielen.

Offiziell bestätigt worden ist die Vertragsverlängerung noch nicht. Sie soll bis Juni 2022 datiert sein.

psc 10 Mai, 2021 15:04