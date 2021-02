Perfekt: Marcos Rojo verlässt ManUtd

Manchester United bestätigt den Abgang von Abwehrspieler Marcos Rojo.

Der 30-jährige Innenverteidiger verabschiedet sich nach insgesamt sechseinhalb Jahren beim englischen Rekordmeister definitiv und kehrt in seine argentinische Heimat zu den Boca Juniors zurück. In der aktuellen Saison spielte Marcos Rojo unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer keine Rolle mehr und kam nicht mehr zum Einsatz. Der 61-fache Nationalspieler schnürt seine Schuhe nun ab sofort wieder in der Heimat.

psc 2 Februar, 2021 14:44