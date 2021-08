PSG spekuliert auf ablösefreien Pogba-Transfer

Mittelfeldspieler Paul Pogba will seinen noch ein Jahr gültigen Vertrag bei Manchester United erfüllen. Danach könnte er sich ablösefrei einem anderen Klub anschliessen.

Paris St. Germain bringt sich nach Angaben des “Independent” bereits jetzt in Stellung. Da keine Ablöse fällig wird, sollen die Franzosen bereit sein, Pogba ein astronomisches Wochengehalt in Höhe von 600’000 Euro bieten. Damit würde PSG eine Strategie fortsetzen, die der Verein bereits in diesem Sommer anwendete: Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma und Lionel Messi wechselten alle ablösefrei nach Paris, da ihre jeweiligen Verträge ausgelaufen waren. Auch sie wurden mit lukrativen Verträgen ausgestattet.

psc 16 August, 2021 16:00