Raiola: Pogba muss für ambitionierten Klub spielen

Paul Pogbas Berater Mino Raiola macht klar, dass sein Klient für einen ambitionierten Klub spielen muss, der um Titel kämpfen möchte.

Um einen möglichen Abgang von Paul Pogba rumort es bei Manchester United schon seit einiger Zeit. Im Sommer wollte der Franzose zu Real Madrid, doch ein Wechsel blieb ihm von den Red Devils verwehrt.

Wie Mino Raiola, Berater des Starspielers, im Interview mit “Sky Sports” jedoch deutlich macht, sieht er seinen Klienten noch länger bei United: “Er ist ein super Profi und ich denke, dass sein Herz bei Manchester United genau am richtigen Fleck ist.”

Dennoch erhofft sich Raiola, dass der englische Rekordmeister wieder dominanter aufzutreten weiss und damit auch Pogba Titel gewinnen kann. So sieht der Italiener den Weltmeister auch noch in einem Jahr in Manchester: “Ja, ich kann es mir vorstellen, aber in einem Klub, der um die Meisterschaft kämpft und auch für die Champions League.”

In der laufenden Spielzeit ist Pogba aufgrund Sprunggelenksproblemen erst zu acht Einsätzen gekommen.

adk 31 Dezember, 2019 14:51