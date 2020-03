Raiola und ManUtd beraten über Pogba-Zukunft

Wie sieht die Zukunft von Paul Pogba aus? Darüber verhandeln derzeit dessen Berater Mino Raiola und Manchester United.

Nach Angaben des “Mirror” beraten Starberater Mino Raiola und Manchester United derzeit darüber, wie der weitere Weg von Mittelfeldstar Paul Pogba aussehen soll.

Raiola war in den vergangenen Monaten häufig in die Schlagzeilen geraten, in dem er immer wieder in Richtung ManUtd schoss. Nun wird vermutet, dass dessen Klient Pogba seinen Berater mitunter dazu angestiftet haben könnte. Der Franzose wollte die Red Devils im vergangenen Sommer verlassen, musste letztlich jedoch in Manchester bleiben, da die Engländer schlichtweg zu viel forderten.

Heisser Kandidat auf einen Transfer bleibt nach wie vor Real Madrid. Erst vor wenigen Tagen sagte Raiola gegenüber der “Marca”: “Ich will einen Fussballer fest dort hinbringen und werde es diesen Sommer versuchen. Es würde mich und meine Fussballer stolz machen, denn Real Madrid ist ein grosser Klub.” Damit könnte wohl Pogba gemeint sein. Ein Verbleib bei ManUtd scheint trotz allem möglich.

adk 22 März, 2020 12:18