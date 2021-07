Raiola und PSG weiterhin in Gesprächen wegen Pogba

Ob Paul Pogba auch in der kommenden Saison bei Manchester United spielt, ist fraglich. Ein Abgang in Richtung Paris Saint-Germain steht zur Debatte.

Bis 2022 ist der Vertrag von Paul Pogba bei Manchester United gültig. Und doch bestehen Zweifel, ob der Mittelfeldstar diesen erfüllen wird. Immer wieder wird der Franzose mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Laut dem in der Regel gut informierten französischen Reporter Julien Maynard will Pogba nach einem Urlaub eine finale Entscheidung treffen, wo er in der neuen Saison spielt. Sein Berater Mino Raiola sei jedoch bereits in Gesprächen mit PSG-Sportdirektor Leonardo, um die Möglichkeit eines Transfers zu Paris Saint-Germain zu prüfen. Ob ein Deal zustande kommt, gilt es aber noch abzuwarten.

adk 11 Juli, 2021 12:13