Ralf Rangnick will Ronaldo bei ManUtd ersetzen: 2 Stürmer im Fokus

Ralf Rangnick ist bei Manchester United bis im Sommer erst einmal als Trainer angestellt. Darüber hinaus wird er dem Verein aber auch in beratender Rolle erhalten bleiben. Möglicherweise avanciert er sogar zum Sportdirektor. In jedem Fall plant der Deutsche grössere Umwälzungen am Kader.

Im Hinblick auf die kommende Saison soll bei den Red Devils laut “Sport Bild” eine Art Verjüngungskur stattfinden. Dieser zum Opfer fallen soll neben Edinson Cavani (34) und Nemanja Matic (33) auch Superstar Cristiano Ronaldo (36), der erst in diesem Sommer den Weg zurück ins Old Trafford fand. Rangnick möchte den Portugiesen demnach am liebsten durch Timo Werner (25) oder Erling Haaland (21) ersetzen. Ersteren kennt er durch seine vielen Jahren bei RB Leipzig bestens. Und Haaland war schon vor der Ära Rangnick bei ManUtd ein ganz heisses Thema.

Den englischen Topklub ebenfalls verlassen könnten Mittelfeldspieler Paul Pogba (28) und Stammkeeper David de Gea (31).

Erst einmal liegt der Fokus von Rangnick, der wegen der fehlenden Arbeitsbewilligung seinen Job in Manchester noch nicht antreten könnte, auf dieser Saison. Die bevorstehende Neuorganisation hat er aber stets im Hinterkopf.

psc 1 Dezember, 2021 10:32