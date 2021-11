Ralf Rangnick weilt auf der Insel und würde gerne loslegen, darf aber nicht

Ralf Rangnick ist grundsätzlich bereit, seinen neuen Trainerjob bei Manchester United anzutreten. Obwohl er bereits auf der Insel weilt, muss er sich allerdings noch gedulden.

Die Arbeitsbewilligung für den 63-jährigen Deutschen steht nämlich noch aus. Gemäss einem Bericht des “Telegraph” muss ein unabhängiges Gremium der FA entscheiden, ob er die notwendige Bewilligung erhält. Weil er in den vergangenen fünf Jahren zu wenig Trainerjobs ausübte, ist eine automatische Ausstellung der notwendigen Papiere nicht erfolgt. Es kommt also zu gewissen Verzögerungen. Für das Heimspiel gegen Arsenal wird es nicht reichen, wie die Red Devils bestätigt. Beim Klub hofft man nun, dass Rangnick gegen Crystal Palace am Samstag sein ManUtd-Debüt geben kann.

Wie “Sky Sports” berichtet, weilt der neue Coach zumindest schon auf der Insel. Damit können ihm etwaige neue Einreisebestimmungen wegen Corona nicht mehr tangieren.

psc 30 November, 2021 13:32