Ralf Rangnick muss sich noch gedulden

Manchester United will in Kürze die Zusammenarbeit mit Ralf Rangnick vermelden. Allerdings wird der 63-Jährige wohl noch warten müssen, ehe er auf der Trainerbank der ‘Red Devils’ Platz nehmen kann.

Dies berichtet die “Bild”-Zeitung. Demnach könnte Manchester United bereits am Montag verkünden, dass Ralf Rangnick zunächst bis Saisonende als Interimscoach tätig sein wird. Beim Heimspiel in der Premier League gegen den FC Arsenal am Donnerstag (21:15 Uhr) wird der frühere Bundesliga-Trainer und -Manager vermutlich aber noch nicht auf der Trainerbank sitzen.

Grund dafür sei, dass die Arbeitserlaubnis von Rangnick, der wieder aus England abgereist sei, noch nicht ausgestellt wurde. Aufgrund des Ausstiegs Grossbritanniens aus der EU nehme dieser Prozess länger in Anspruch, sodass der Deutsche wohl erst die Partie am 5. Dezember (15 Uhr) gegen Crystal Palace leiten dürfte.

adk 28 November, 2021 15:12