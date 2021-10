Schock für ManUtd-Verteidiger Raphaël Varane

Wie die Red Devils am Dienstagabend mitteilen, hat sich der 28-jährige Franzose beim Nations League-Final gegen Spanien eine Leistenverletzung zugezogen. Varane hat die Reha bei seinem Verein bereits aufgenommen, wird aber mehrere Wochen ausfallen.

ℹ️ The latest on the injury sustained by @RaphaelVarane in the #NationsLeague final 👇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 12, 2021