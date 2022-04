Richarlison & Darwin Núñez beim selben Klub im Gespräch

Der brasilianische Stürmer Richarlison (24) und der uruguayische Senkrechtstarter Darwin Núñez (22) haben das Interesse von Manchester United geweckt.

Bei den Red Devils wird im Sommer nach einer bislang enttäuschenden Saison wieder einige Bewegung in den Kader kommen. Auch für den Angriff sind Neuzugänge geplant. Laut Transferexperte Fabrizio Romano spielen sowohl Richarlison wie auch Darwin Núñez in den Überlegungen der Klubbosse von ManUtd eine gewichtige Rolle. Noch laufen keine konkreten Gespräche, in den Startlöchern steht der Premier Ligist aber schon einmal.

Richarlison steht bei Everton bis 2024 unter Vertrag und hat sich an eine neue Berateragentur gebunden. In 26 Pflichtspielen für seinen Klub steht er in dieser Saison bei sieben Treffern.

Núñez ist sogar noch bis 2025 an Benfica gebunden. Dort hat er in in dieser Saison in 37 Partien sage und schreibe 32 Treffer markiert. Als Ablöse für ihn werden mindestens 70 Mio. Euro ausgerufen.

psc 14 April, 2022 17:46