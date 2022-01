Ronaldo lässt Berater Mendes für United-Krisengespräch einfliegen

Cristiano Ronaldo kehrte im Sommer 2021 von Juventus Turin zu Manchester United zurück. Sportlich läuft es für die ‘Red Devils’ aber nicht wie erhofft – zum Unmut von ‘CR7’.

Laut der britischen Boulevardzeitung “The Sun” greift Cristiano Ronaldo bei Manchester United nun eigenständig durch. Der 36 Jahre alte Torjäger soll dem Bericht zufolge seinen Berater Jorge Mendes nach Manchester einfliegen lassen haben.

Gemeinsam mit seinem Agenten sowie den Verantwortlichen von Manchester United will Ronaldo aufarbeiten, wie der englische Rekordmeister wieder erfolgreich werden kann. Die “Sun” zitiert eine Ronaldo nahestehende Quelle: “Er will unbedingt, dass sein United-Abenteuer ein Erfolg wird. Aber er beginnt zu realisieren, dass es mit der derzeitigen Aufstellung schwierig sein könnte, Titel zu gewinnen.” Vertraglich ist Ronaldo indes noch bis 2023 an die ‘Red Devils’ gebunden.

adk 10 Januar, 2022 16:22