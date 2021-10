Ronaldo sorgt nach Jubel-Kopie für grosse Geste

Manchester United kam am Samstag gegen den FC Everton in der Premier League nicht über ein 1:1 hinaus. Für die Szene des Spiels sorgte Andros Townsend, der den Jubel von Cristiano Ronaldo kopierte. Doch der Portugiese nahm dem Everton-Star die Aktion nicht übel.

Als Andros Townsend gegen Manchester United traf, jubelte der Engländer im Old Trafford in Cristiano-Ronaldo-Manier. Im Anschluss an die Partie lieferte sich der Superstar von United mit Townsend dann einen Wortwechsel. Spekuliert werden konnte, CR7 sei verärgert über die Jubel-Kopie gewesen.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Andros Townsend (@androstownsend)

Dies scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein, postete Townsend nach dem Spiel auf Instagram drei Bilder: seinen Jubel, sein Gespräch mit Ronaldo und das United-Trikot des Gegners. Der fünffache Weltfussballer hatte Townsend wohl das Dress geschenkt. Und die Antwort des Everton-Profis? “Nichts als Respekt für den GOAT (Greatest of all time, Anm. d. Red.)”

adk 3 Oktober, 2021 15:20