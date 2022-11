Ronaldo spricht an der WM über den Interview-Wirbel

Cristiano Ronaldo will sich an der WM in Katar voll auf das Sportliche konzentrieren. Jetzt äussert er sich aber doch zum Wirbel, den er mit seinem Interview in England ausgelöst hat.

Der 37-jährige Superstar betont, dass es sich von niemandem den Mund verbieten lässt und dann spricht, wenn er will. «Timing ist immer Timing. Von deiner Seite ist es immer leicht zu sehen, wie wir Timings wählen können. Manchmal schreibst du Wahrheiten, manchmal Lügen», so Ronaldo am Montag im WM-Trainingscamp der Portugiesen in Al-Schahania bei Doha. Das Interview mit Piers Morgan bereut er nicht: «Ich muss mir keine Sorgen machen, was andere denken. Ich rede, wann ich möchte. Jeder weiss, wer ich bin und woran ich glaube.»

Ronaldo warf den Klubverantwortlichen von ManUtd unter anderem «Verrat» vor. Der Verein soll inzwischen an einer Vertragsauflösung mit Ronaldo arbeiten. Die Anwälte wurden jedenfalls schon eingeschaltet. Auf die portugiesische Nationalmannschaft habe das Interview keine Auswirkungen, meint CR7: «Die Vorfälle können manchmal den Spieler erschüttern, aber nicht das gesamte Team.»

psc 21 November, 2022 09:54