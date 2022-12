Sancho bleibt Trainingslager von Manchester United fern

Manchester United reist ohne Jadon Sancho ins Trainingslager nach Spanien. Der Offensivspieler trainiert derweil individuell.

In einem Statement gibt Manchester United bekannt: «Jadon Sancho setzt sein individuelles Trainingsprogramm fort, um auf sein höchstes Niveau zurückzukehren. Der Verein unterstützt ihn dabei voll und ganz.» Die Red Devils sind bereits ohne den früheren Profi von Borussia Dortmund nach Spanien ins Trainingslager abgehoben.

Bereits in der vergangenen Woche legte der 22-Jährige Extraschichten ein, um seine alte Top-Form wieder zu erhalten. In dieser Saison kam er bislang in 14 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte drei Tore und bereitete eins vor. Für die Weltmeisterschaft in Katar wurde der Flügelfitzer nicht nominiert.

