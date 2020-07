“Sehe ihn für United spielen”

In den letzten Monaten waren Gerüchte im Umlauf, nach denen Daniel James Manchester United nach nur einer Saison schon wieder verlassen könnte. Der zuständige Berater dementiert Meldungen dieser Art.

Daniel James (22) wird Manchester United zumindest in diesem Sommer nicht verlassen. “Er ist ein wichtiger Teil des Teams von ManUnited, ich sehen ihn für den Klub spielen”, erklärt Berater Jonathan Barnett bei “Stretty News”. “Ich denke, wenn sie bei Manchester United jemanden fragen, wären alle zufrieden mit den Fortschritten, die er gemacht hat.”

17 Millionen Euro investierte der englische Rekordmeister im Sommer 2019 in den James-Transfer. Der Waliser kommt seither auf vier Tore und sieben Vorlagen in 41 Pflichtspielen. In den letzten drei Matches kam er zwar nur jeweils von der Bank. Ole Gunnar Solskjaer hatte James in dieser Saison aber schon 33-mal ein Mandat in der Startelf gewährt.

aoe 8 Juli, 2020 15:07