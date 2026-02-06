Der Sohn von Wayne Rooney steht vor 1. Profivertrag bei ManUtd

Kai Rooney, der 16-jährige Sohn von Wayne Rooney, tritt seinem Vater in die Fussstapfen und steht vor der Unterschrift seines ersten Profivertrags bei Manchester United.

Der englische Stürmer kommt derzeit vorwiegend in der U18 der Red Devils zum Zug. Laut «The Sun» haben ihm die Klubbosse nun einen Kontrakt vorgelegt. Kai Rooney soll sich demnach für drei Jahre an den englischen Traditionsklub binden. Zunächst würde ihm ein Jahresgehalt von knapp 60’000 Euro zustehen. Dazu käme jährlich eine zusätzliche Summe als Bonus.

Rooney Junior wurde im Dezember 2020 in die Nachwuchsakademie von ManUtd aufgenommen. Der Linksfuss spielt derzeit unter anderem mit Jacey Carrick zusammen, dem Sohn von Interimstrainer Michael Carrick. Wayne Rooney, der zwischen 2004 und 2017 für die Red Devils auflief, sagt über seinen Sohne: «Er hat meinen Körperbau, wird aber grösser sein als ich. Er ist ein Torjäger, steht im Strafraum, wittert Chancen und das ist sein Spiel, also macht er seine Sache gut.»