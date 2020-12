ManUtd-Coach Solskjaer attackiert Pogba-Berater

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer attackiert nach der Niederlage bei RB Leipzig, die für ManUtd die Nicht-Qualifikation für die K.o.-Phase der Champions League bedeutet, Berater Mino Raiola.

Der Agent sorgte in dieser Saison mit einem Interview bei “Tuttosport” für viel Aufsehen, wo er unter anderem sagte, dass Paul Pogba bei den Red Devils nicht mehr glücklich sei und den Klub so rasch wie möglich verlassen sollte. Diese Worte kamen bei Solskjaer offensichtlich überhaupt nicht gut an.

Dass Raiola ausgerechnet vor dem kapitalen Spiel gegen Leipzig viel Unruhe stiftete, ist für den norwegischen Coach unverständlich: “Umso schneller Pauls Berater erkennt, dass dies ein Teamsport ist und wir zusammenarbeiten müssen, desto besser. Das ist vermutlich meine letzte Aussage dazu. Ich möchte nicht noch mehr Energie damit verschwenden.”

Die Frage, ob Pogba tatsächlich unglücklich sei im Verein, konnte oder wollte Solskjaer nicht beantworten: “Da müssen sie Paul fragen. Ich werde nicht für ihn sprechen.”

psc 9 Dezember, 2020 11:07