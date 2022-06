Sporting-Sportdirektor Hugo Viana macht Hoffnung auf Ronaldo-Rückkehr

Im zarten Alter von 18 Jahren hat sich CR7 im Jahr 2003 aus Lissabon verabschiedet. Mit seiner Heimat ist er aber nach wie vor eng verbunden, nicht zuletzt auch familiär bedingt. Sportings Sportdirektor Hugo Viana wurde von einem Journalisten von “Sky Sports” nun über eine allfällige Rückkehr von Ronaldo zu Sporting befragt. Der Portugiese sagte dazu: “Nicht jetzt. Ich denke nicht, das dies möglich sein wird. Aber wir wissen es nie. Er kann entscheiden, wohin er geht. Wir kennen die Zukunft nicht.”

Ronaldos Vertrag bei Manchester United läuft noch für eine weitere Saison. Auch wenn es medial immer wieder Wechselspekulationen gibt, deutet zurzeit alles darauf hin, dass er den vorliegenden Kontrakt erfüllt. Wohin es Ronaldo ab Sommer 2023 verschlägt, ist indes noch völlig offen. Eine künftige Rückkehr des 37-Jährigen zu Sporting ist auf keinen Fall ausgeschlossen, wie das Statement von Viana belegt.

🗣️ "You never know."

Former team mate Hugo Viana discusses the possibility of Ronaldo returning to his first club.pic.twitter.com/amHoRBjoGy

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 26, 2022