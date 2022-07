Ten Hag klärt die Kapitänsfrage bei Manchester United

In der jüngeren Vergangenheit hatte es immer wieder eine Debatte darüber gegeben, wer das Kapitänsamt bei Manchester United innehaben soll. Mit Blick auf die neue Saison herrscht Klarheit.

Harry Maguire wird auch in dieser Saison Kapitän von Manchester United bleiben. Dies bestätigte Chefcoach Erik ten Hag nun. “Natürlich muss ich alle Spieler kennen lernen, und das braucht Zeit”, sagte der Niederländer, “aber er ist seit ein paar Jahren ein etablierter Kapitän und hat viele Erfolge erzielt, also habe ich keine Zweifel an diesem Thema.”

In der Vorsaison wurde seitens englischer Experten und Medien auch diskutiert, ob nicht Cristiano Ronaldo für das Amt infrage käme. Da die Zukunft des 37-jährigen Portugiesen jedoch ungewiss ist, ist fraglich, ob er diesmal überhaupt zur Debatte stand.

adk 11 Juli, 2022 14:40